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В Челябинской области на выборах победили единороссы и самовыдвиженец

Политика

Избраны четыре депутата

Челябинск, 20 мая 2019, 09:46 — REGNUM  В Челябинской области на дополнительных выборах депутатов сельских советов победу одержали представители «Единой России» и самовыдвиженец. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Выборы проходили 19 мая в Межозёрном и Катав-Ивановском городских поселениях. а также в Сурменевском и Серпиевском сельских поселениях В Межозёрном победила Юлия Вернигора («Единая Россия»), в Сурменевском и Катав-Ивановске — Константин Никитин и Алексей Воробьёв («Единая Россия»). В Серпиевском сельском поселении победил самовыдвиженец Илья Гулин.

Явка на выборы составила от 36,84% до 78,46%.

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Развитие местного самоуправления
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