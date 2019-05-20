В Челябинской области на выборах победили единороссы и самовыдвиженец

Челябинск, , 09:46 — REGNUM В Челябинской области на дополнительных выборах депутатов сельских советов победу одержали представители «Единой России» и самовыдвиженец. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Выборы проходили 19 мая в Межозёрном и Катав-Ивановском городских поселениях. а также в Сурменевском и Серпиевском сельских поселениях В Межозёрном победила Юлия Вернигора («Единая Россия»), в Сурменевском и Катав-Ивановске — Константин Никитин и Алексей Воробьёв («Единая Россия»). В Серпиевском сельском поселении победил самовыдвиженец Илья Гулин.

Явка на выборы составила от 36,84% до 78,46%.