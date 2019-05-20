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Барзани провел встречу с патриархом Ассирийской церкви

Политика

Духовный лидер поблагодарил правительство региона за поддержку религиозных меньшинств

Эрбиль, Ирак, 20 мая 2019, 09:43 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с патриархом Ассирийской церкви Востока Маром Геваргисом III, сообщает 20 мая Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы безопасности в курдской автономии, а также в Ираке. Речь также шла о методах борьбы с возможным возрождением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Патриарх отметил поддержку курдских политиков религиозным меньшинствам Иракского Курдистана, а также помощь лицам, ищущим убежище от террористической деятельности: в регионе проживает порядка 1 млн 800 тыс. мигрантов из Сирии и Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел встречу с генеральным консулом США в Иракском Курдистане

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