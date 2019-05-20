Глава СБУ Грицак подал в отставку

Киев, , 09:41 — REGNUM Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил об уходе в отставку. Сообщение опубликовано 20 мая на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.

Грицак подчеркнул, что за время его работы главой СБУ, спецслужба сумела дать отпор «российской агрессии», под которой он понимает репрессии против сторонников мирной федерализации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уходящий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

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