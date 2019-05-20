Эсминец ВМС США прошел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Эсминец Военно-морских сил США Preble прошел в районе спорных островов в Южно-Китайском море, сообщает 20 мая Reuters.

«Preble прошел в пределах 12 морских миль от рифа Скарборо с целью бросить вызов неумеренным морским претензиям», — пишет издание со ссылкой на представителя США.

Как сообщало иарегнум, акватории в Южно-Китайском море являются предметом спора между четырьмя государствами региона: Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. США также включились в этот спор за острова, преследуя свои собственные интересы.

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