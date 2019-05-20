СБ ООН в экстренном порядке обсудит принятый на Украине закон о госязыке

Нью-Йорк, США, , 09:28 — REGNUM Совет Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка как государственного. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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На Украине приняли закон о государственном языке

«Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены советом», — приводит ТАСС слова дипломата.

Встреча, инициатором которой выступила Москва, состоится 20 мая и будет открытой для журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый «закон о тотальной украинизации» депутаты Верховной рады приняли в первом чтении в октябре 2018 года. Перед вторым чтением было подано несколько тысяч правок к документу. 25 апреля 2019 года закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой. 15 мая его подписал президент Украины Пётр Порошенко.

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Напомним, согласно документу, украинский язык становится единственным языком практически во всех сферах жизни на Украине. Он становится обязательным для органов государственной власти, местного самоуправления, всех учебных и медицинских учреждений, а также сферы обслуживания.

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