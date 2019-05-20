Певец Вакарчук рассказал, кого не будет в его партии

Киев, , 09:27 — REGNUM В партии «Голос», которую представил украинский певец Святослав Вакарчук, не должно быть действующих депутатов Верховной рады. Об этом заявил Вакарчук 19 мая в эфире телеканала «1+1».

"Партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которых другие еще никогда не предлагали», — рассказал он.

Он отметил, что если выборы пройдут по устоявшейся схеме, то никаких изменений в новом составе Верховной рады не произойдёт. Вакарчук также не ответил на вопрос, собирается ли он сотрудничать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Святослав Вакарчук заявил о намерении баллотироваться в Верховную раду Украины в составе собственной партии «Голос», а также представил пятерых членов своей команды.

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