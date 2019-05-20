Массовое снятие кандидатов с праймериз произошло в Приангарье

Иркутск, , 09:11 — REGNUM Иркутские единороссы в ходе очередного заседания оргкомитета по проведению предварительного голосования рассмотрели 39 заявлений об аннулировании регистрации. Об этом информирует официальный сайт Иркутского отделения партии «Единая Россия».

По данным IrkutskMedia, среди тех, кто отказался от участия в праймериз, есть не только директора школ, неизвестные и молодые политики, но и действующие депутаты думы Иркутска, а также главы округов. Но первый заместитель руководителя РИК ИРО «Единая Россия» Дмитрий Мясников не видит в этом процессе ничего странного.

«Отказ кандидатов от регистрации — обычное явление для предварительного голосования. Трезво взвесив свои возможности, некоторые кандидаты понимают, что на данный момент не готовы к конкурентной борьбе, и выходят из предвыборной гонки «Единой России», рассчитывая позже пойти самовыдвиженцами — в статусе, который, по большому счету, ни к чему не обязывает», — заявил единоросс.

По словам Дмитрия Мясникова, ещё одна из причин отзыва заявлений связана с тем, что участие в этом процессе отнимает много сил и времени, и кандидаты сочли за лучшее сосредоточиться на работе по месту своего основного трудоустройства.

«В частности, это касается некоторых из кандидатов, так или иначе связанных с администрацией города Иркутска», — заявил он.

Также в ходе заседание оргкомитета было принято решение об отказе в регистрации нескольким кандидатам по причине допущенных ошибок при подготовке документов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» пройдет 26 мая 2019 года в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября 2019 состоятся муниципальные выборы. В Иркутске в день предварительного голосования откроется 37 счетных участков. Сейчас на официальном сайте праймериз числятся более 120 иркутских кандидатов.