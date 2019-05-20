В Армении граждане заблокировали входы в суды после призыва премьера

Ереван, , 09:02 — REGNUM С утра 20 мая, следуя призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, граждане заблокировали входы в суды. Демонстранты стоят возле здания Высшего судебного совета. Только что прибывший глава ВСС Гагик Арутюнян отказался отвечать на вопрос о своей возможной отставке. Перекрыт вход также в Конституционный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал: «С 08:30 утра прекрываем входы и выходы всех судов республики без исключения так, чтобы никто не смог пройти внутрь».

Ожидается, что 20 мая он также объявит «о втором этапе революции» и выступит с заявлением «об утверждении народной власти в судебно-правовой системе». Выступление премьера в прямом эфире ожидается в 12:00 (11:00 мск).

Призыв армянского премьера прозвучал через день после того, как суд решил освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Данное решение суда вызвало резкое недовольство среди сторонников действующей власти, которые призвали ускорить процесс внедрения переходного правосудия, о необходимости которого Пашинян объявил еще в августе прошлого года.

Несмотря на то, что Пашинян призвал заблокировать все суды страны, пока неизвестно насколько реализован его призыв. Много граждан собралось у того ереванского суда, который 18 мая освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Пока акции проходят без видимых инцидентов.

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