Рада Украины и суды Армении под угрозой: Радио REGNUM

Москва, 20 мая 2019, 11:00 — REGNUM
- В Кремле надеются, что встреча Путина и Трампа состоится;
- Меркель призналась в разногласиях с Макроном;
- После призыва заблокировать суды в Армении вспомнили о президенте;
- Досрочные выборы в Раду пройдут 14 июля;
- Строительство храма в Екатеринбурге поставили под вопрос.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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