Глава МИД Франции посетит ДР Конго и Чад

Париж, , 08:44 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Демократическую Республику Конго и Чад 20 и 21 мая 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В столице Демократической Республики Конго министр встретится с президентом страны Феликсом Тшисекеди. В этой связи глава МИД Франции подчеркнет желание Парижа установить долгосрочное партнерство с Республикой Конго в трех основных сферах: образование, здравоохранение и безопасность.

Жан-Ив Ле Дриан посетит национальный институт биомедицинских исследований (INRB), а также французский институт в Киншасе, чтобы обсудить двустороннее культурное сотрудничество, образовательное и академическое партнерство.

Известно, что в Нджамене глава МИД Франции встретится с президентом Чада Идриссом Деби. Стороны обсудят предстоящие парламентские выборы, борьбу с терроризмом в зоне Сахель и ситуацию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер прибыл в столицу Кот-д'Ивуара, чтобы встретится с главой государства Алассаном Уаттара и обсудить сотрудничество в области борьбы с терроризмом и иммиграцией.

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