Понедельник, 20 Мая 2019 года
08:44:45 МСК

Глава МИД Франции посетит ДР Конго и Чад

Политика

Жан-Ив Ле Дриан встретится с президентами Республики Конго и Чада

Париж, 20 мая 2019, 08:44 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Демократическую Республику Конго и Чад 20 и 21 мая 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В столице Демократической Республики Конго министр встретится с президентом страны Феликсом Тшисекеди. В этой связи глава МИД Франции подчеркнет желание Парижа установить долгосрочное партнерство с Республикой Конго в трех основных сферах: образование, здравоохранение и безопасность.

Жан-Ив Ле Дриан посетит национальный институт биомедицинских исследований (INRB), а также французский институт в Киншасе, чтобы обсудить двустороннее культурное сотрудничество, образовательное и академическое партнерство.

Известно, что в Нджамене глава МИД Франции встретится с президентом Чада Идриссом Деби. Стороны обсудят предстоящие парламентские выборы, борьбу с терроризмом в зоне Сахель и ситуацию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер прибыл в столицу Кот-д'Ивуара, чтобы встретится с главой государства Алассаном Уаттара и обсудить сотрудничество в области борьбы с терроризмом и иммиграцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции провел переговоры с президентом Кот-д'Ивуара

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить