Депутаты думы Екатеринбурга взяли на контроль ситуацию в сквере

Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM Депутаты Екатеринбургской городской думы взяли на контроль ситуацию в сквере возле Театра драмы, где планируется строить храм Святой Екатерины. Об этом на экстренном заседании заявил председатель думы Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы будем контролировать ситуацию. В интересах жителей нашего города», — сказал Володин.

«В любом случае мы будем находиться в полном взаимодействии с жителями нашего города», — сказал Володин.

Отметим, сейчас в зале заседаний проходит срочное заседание. В нём принимают участие и депутаты гордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая место строительства в сквере возле Театра драмы обнесли забором. Это вызвало протесты противников храма в сквере.

16 мая президент России Владимир Путин предложил провести опрос по этой теме. И 18 мая протестующие добились от главы города Александра Высокинского заявления о том, что для решения судьбы храма в сквере может быть проведён референдум. Впрочем, окончательное решение за депутатами гордумы.

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