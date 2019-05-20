Глава МИД Уганды рассказал о переговорах с представителями Руанды

Кампала, , 08:10 — REGNUM Власти Уганды планируют наладить дипломатические отношения с соседней Руандой. Несколько месяцев назад со стороны Руанды был закрыт пограничный пункт Гатуна, передает RFI Kiswahili.

По информации издания, министр иностранных дел Уганды Сэм Кутеса перед иностранными послами в городе Кампала рассказал о «периодических переговорах» с представителями руководства Руанды с целью поиска долговременного разрешения конфликта.

Кутеса выразил обеспокоенность действиями Руанды по закрытию границы, запрету визитов в Уганду гражданами соседней страны. Кутеса назвал происходящее ситуацией, опасной для развития Восточноафриканского сообщества.

По официальной причине, Руанда закрыла границу из-за проводящихся ремонтных работ, однако в то же время власти страны обвиняют Уганду в незаконных захватах граждан Руанды, проживающих в Уганде.

Ухудшение отношений Руанды и Уганды приносит неудобства жителям обеих стран, имевших традиционные связи в различных общественных и торговых делах.

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