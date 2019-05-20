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Барзани провел встречу с генеральным консулом США в Иракском Курдистане

Политика

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Эрбиль, Ирак, 20 мая 2019, 08:05 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с генеральным консулом США в регионе Стивом Фагина, сообщает 20 мая Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности политическую ситуацию в регионе, в Ираке и в курдской автономии. Также были затронуты проблемы безопасности.

Значительное время в дискуссии было уделено борьбе с остатками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также отношениям между Эрбилем и Багдадом.

Напомним, противоречия между Иракским Курдистаном и центральным правительством страны значительно осложнились после курдского референдума о независимости, прошедшего в сентябре 2017 года.

С тех пор Эрбиль утратил контроль над спорной провинцией Киркук, в отношении региона были введены некоторые санкции. Однако с тех пор стороны предприняли ряд шагов для восстановления прежних контактов.

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