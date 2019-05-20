Трамп назвал максимально жесткой политику США в отношении России

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Соединенные Штаты проводят «наиболее жесткую» политику в отношении России, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Никто не был жестче по отношению к России, чем я», — ответил Трамп на вопрос, согласен ли он с мнением, что его считают «марионеткой президента России Владимира Путина.

По его словам, российский лидер будет первым, кто скажет, что «ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем со мной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США расширили санкции против РФ в рамках «акта Магнитского». Так, Вашингтон объявил о внесении в санкционный список четверых сотрудников спецотряда «Терек».

Кроме того, на днях Госдеп США передал Трампу законопроект о новых санкциях из-за так называемого дела Скрипаля, которые Вашингтон готов ввести против Москвы.

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