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США и Бахрейн проведут семинар по привлечению инвестиций в Палестину

Политика

Встреча состоится 25-26 июня в Манаме

Вашингтон, 20 мая 2019, 07:57 — REGNUM  Соединенные Штаты совместно с Бахрейном проведут семинар, целью которого будет привлечение инвестиций в развитие Палестины, сообщает 20 мая Al Jazeera.

Целью форума будет стремление к преодолению противоречий в регионе и попытка продвинуться в вопросе мирного соглашения между Рамаллой и Тель-Авивом.

Форум пройдет 25−26 июня в Манаме, ожидается, что на нем будут присутствовать представители правительств заинтересованных стран, общественные лидеры, а также бизнесмены.

Напомним, президент США Дональд Трамп не раз заявлял о своем стремлении найти выход из конфликта между Израилем и Палестиной, однако палестинские политики относятся к нему с недоверием, обвиняя главу Белого дома в симпатиях к еврейскому государству.

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Ближневосточное урегулирование
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