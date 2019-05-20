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Бывший главный следователь Бурятии назначен министром в Омской области

Политика

Андрей Кондин возглавил омское министерство региональной безопасности

Бывший главный следователь Бурятии назначен министром в Омской области
Иллюстрация: Omsk.sledcom.ru
Андрей Кондин

Омск, 20 мая 2019, 07:49 — REGNUM  Андрей Кондин, который с февраля 2018 года был руководителем следственного управления СКР по Бурятии, назначен министром региональной безопасности Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее распоряжение 18 мая 2019 года подписал омский губернатор Александр Бурков.

Уточняется, что в функции нового министерства региональной безопасности Омской области входит в том числе профилактика терроризма и экстремизма.

Андрей Кондин родился 19 августа 1972 года в городе Джанкой Крымской области. Окончил юридический факультет Омского государственного университета. В 1994 году начал работать в органах прокуратуры.

С сентября 2007 года был главным следователем Омской области. С февраля 2018 года являлся руководителем следственного управления СКР по Бурятии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года стало известно, что Андрей Кондин ушёл в отставку с поста руководителя следственного управления СКР по Бурятии. В качестве официальной причины увольнения назывался уход на другую работу. Ранее бурятские и омские СМИ писали о его возможном переходе на должность в правительстве Омской области.

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