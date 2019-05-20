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Юристы намерены привлечь к ответу Порошенко — экс-советник Януковича

Политика

Сразу после инаугурации президента Украины

Юристы намерены привлечь к ответу Порошенко — экс-советник Януковича
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 20 мая 2019, 07:49 — REGNUM  Команда юристов бывшего советника беглого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова готовит обращения в правоохранительные органы Украины по поводу преступлений режима уходящего президента Украины Петра Порошенко. Об этом Портнов заявил 19 мая в интервью изданию Strana.ua.

Он отметил, что в первый же день после инаугурации нового президента Украины он, и его команда юристов, планируют подать заявления о расследовании преступлений Порошенко и его сообщников.

«Мы систематизировали основные преступления ОПГ Порошенко и будем подавать заявления буквально с послезавтрашнего дня. Дальше разветвление на два пути. Если новая власть захочет проявлять активность, мы будем рядом. Если нет, мы будем осуществлять публичное давление, документировать, оформлять все процессуально, обжаловать бездеятельность правоохранительных органов», — отметил экс-чиновник.

Портнов опроверг высказывания некоторых украинских политологов, касательно его парламентских амбиций.

«Я не планирую идти на государственную службу, не планирую работать в системе госаппарата и планирую заниматься той же юридической и общественной деятельностью, которой посвятил себя ранее», — рассказал экс-чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Портнов вернулся на Украину. Он был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года и всё это время жил в Вене.

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Политическая жизнь Украины
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