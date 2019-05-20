В Судане возобновились переговоры военного правительства и оппозиции

Хартум, , 07:33 — REGNUM Военное правительство Судана и гражданская оппозиция возобновили переговоры по поводу передачи власти, сообщает 20 мая Al Jazeera.

«Переговоры между Переходным военным советом и Альянсом за свободу и перемены начались», — говорится в заявлении правительства.

Ожидалось, что дискуссии по формированию гражданского правительства пройдут раньше, но они были приостановлены в связи с массовыми манифестациями оппозиции, закончившимися столкновением с полицией.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате чего был свергнут и заключен в тюрьму президент страны Омар аль-Башир. В настоящее время акции протеста, ставшие поводом для свержения главы государства, продолжаются. Манифестанты требуют передачи власти гражданскому правительству.

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