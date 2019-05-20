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«Если вторгаться, то экономически»: Трамп о планах США по Ирану

Политика

По словам Трампа, США не хотят войны с Ираном

Вашингтон, 20 мая 2019, 07:27 — REGNUM  Планы Соединенных Штатов по Ирану ограничиваются лишь «экономическим вторжением», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, США не хотят войны с Ираном и единственное, к чему Вашингтон стремится— «не дать им возможности получить ядерное оружие».

«Война бьет по экономикам, война убивает людей, что важнее всего, — заявил Трамп. — Если вторгаться, то только экономически».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили об отправлении в Персидский залив авианосной группировки и бомбардировщиков. Причиной этому послужили якобы «четкие признаки» угрозы американским военнослужащим со стороны Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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