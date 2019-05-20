В Забайкалье сменился министр социальной защиты

Чита, , 07:28 — REGNUM Кадровые изменения произошли сегодня, 20 мая, в одном из ключевых министерств Забайкалья. Как сообщает пресс-служба региона, глава Александр Осипов назначил Инну Щеглову министром социальной защиты населения. С 2016 года она занимала должность заместителя министра социальной защиты населения Забайкальского края.

Из биографии известно, что Инна Щеглова в 2002 году окончила Забайкальский государственный педагогический университет по специальности «социальная работа», в 2008 году прошла курсы переподготовки и повышения квалификации в Дальневосточной академии государственной службы. В 2015 году возглавила Государственную службу занятости Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставка предыдущего министра состоялась в конце марта 2019 года: в один день своих постов лишились министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов и министр природных ресурсов Забайкальского края Анатолий Романов. В первом случае кадровое решение принято по итогам «Прямого разговора с Александром Осиповым», на котором было много обращений, касающихся именно соцсферы.

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Это не единственное кадровое назначение, состоявшееся в забайкальском правительстве 20 мая 2019 года: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры.

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