На пост президента Иракского Курдистана претендуют пять человек

Эрбиль, Ирак, , 07:22 — REGNUM Канцелярия законодательного органа Иракского Курдистана объявила о пяти кандидатах, выдвинутых на пост президента курдской автономии, об этом 19 мая сообщает Rudaw.

Среди них наибольшей поддержкой пользуется действующий премьер-министр региона Нечирван Барзани, остальные кандидаты были выдвинуты от оппозиционных сил — Омид Абдулсалем Кадер, Мухаммед Хама Салех Кадер, Рибвар Азиз Мустафа и Хива Абдулла Хадер.

Напомним, ранее президент Иракского Курдистана выбирался на всеобщем голосовании, теперь, после внесения соответствующих поправок в закон, кандидат на данную должность назначается парламентом.

Кандидатура Нечирвана Барзани поддерживается тремя крупнейшими фракциями парламента — Демократической партией Курдистана, Патриотическим союзом Курдистана и «Движением за перемены».

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