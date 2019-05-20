«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Чита, , 07:18 — REGNUM Забайкальское министерство культуры обрело новое руководство спустя месяц после отставки старого. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края. Напомним, прежний министр культуры Елена Михайлова была освобождена от занимаемой должности по собственной инициативе в середине апреля 2019 года. До сегодняшнего дня обязанности министра исполнял Алексей Бочкарников. Татьяна Цымпилова в должности заместителя министра работала с марта 2014 года.

Читайте также: Министр культуры Забайкалья отправлена в отставку

Из биографии нового министра известно, что Татьяна Цымпилова родилась в селе Узон Дульдургинского района. Окончила Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит» и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации (2015 год). С 2004 по 2013 год работала в министерстве финансов Забайкальского края, в контрольно-счетной палате региона.

«Татьяна Цымпилова в качестве эксперта принимала участие в кадровом проекте «Забайкальский призыв» в сфере культуры», — пояснили в пресс-службе забайкальского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Забайкальский призыв» создан для оптимального подбора состава новой команды. По оценке Александра Осипова, реализация этого кадрового проекта выполняет важную функцию: запускает процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособности кадров в Забайкалье.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкальском правительстве произошли новые назначения