Кургинян: страх восстановления СССР должен быть снят новой Ялтой

Москва, , 06:06 — REGNUM Советский Союз, как символ праведности, находится в будущем, а не в прошлом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Что касается в принципе того, что сейчас существует, то образ Советского Союза, как величия и определенной праведности, он сейчас не позади, он сейчас впереди, и этот образ пользуется наибольшей поддержкой российского населения. Главный вопрос, что этого боятся на Западе. Вот когда этот страх восстановления снят будет новой Ялтой, вот тогда мы будем смотреть в новое будущее человечества», — подытожил Кургинян.

Ранее политолог неоднократно заявлял, что крах Советского Союза привел с одной стороны к тотальной несправедливости на постсоветском пространстве, а с другой стороны — к реабилитации нацизма в мире. И то, и другое, вызывает неприятие граждан России и порождает просоветские настроения.

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