Доход прокурора Татарии Илдуса Нафикова вырос почти на миллион

Казань, , 06:00 — REGNUM Глава прокуратуры Татарии Илдус Нафиков по итогам 2018 года существенно улучшил своё материальное положение относительно 2017 года, нарастив доходы почти на 35% — с 2,708 до 3,678 млн рублей. Сотрудники прокуратур республики и члены их семей отчитались о доходах за прошлый год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо Илдуса Нафикова, свои доходы увеличила и его супруга, заработавшая 2,999 млн рублей против 2,816 млн рублей в 2017 году. При этом данных о каких-либо сделках по продаже имущества в декларациях не фигурирует, состав недвижимого имущества прокурора также не изменился. Он всё также владеет земельным наделом на 610 кв. м, жилым домом общей площадью 132 кв. м. А вот в составе движимого имущества произошли некоторые изменения. Нафиков по-прежнему владеет автомобилем «Ниссан Икс-Трейл», но из состава собственности исчезли мотоцикл БМВ ЭФ 650 Джи ЭС, мотолодка Казанка и автоприцеп для перевозки грузов, но появилось моторное судно СИЛВЕР ХАВК — 520 с подвесным бензиновым мотором СУДЗУКИ ДФ 115 ТЛ.

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Первый заместитель прокурора Сергей Старостин задекларировал доход 2,388 млн рублей против 2,206 млн рублей годом ранее. Его коллега Олег Даминов заработал 2,336 млн рублей. При этом Даминов был лидером 2017 года по доходам, заработав свыше 17,278 млн рублей. Ещё один заместитель прокурора, Марат Долгов задекларировал 2,244 млн рублей, а его коллега, также зампрокурора Юлия Наумова — 2,478 млн рублей.