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Кургинян: в результате кризиса Украина поделится на прорусскую и нацистскую

Политика

При этом, бандеровские радикалы будут наращивать конфликт

Москва, 20 мая 2019, 05:50 — REGNUM  Политический кризис на Украине приведет к окончательному разделению Украины на прорусский блок и нацистский бандеровский антирусский блок, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«В результате этого рано или поздно окажется, что оформляется какой-то прорусский блок и оформляется радикально бандеровский блок… но это не Порошенко. Порошенко токсичен. Он борется за то, чтобы его оставили в качестве лидера правых радикалов бандеровских. А радикалам нужен кто-то другой. С этого момента конфликт будет обостряться», — закончил мысль Кургнинян.

По его словам, это происходит с такой ясностью, и все игроки об этом говорят настолько прямо, что никогда еще в 21 веке такой прямоты не было. В частности, прямо об этом заявил адвокат действующего президента США Роберт Джулиани, который, обращаясь к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвал его покровителя олигарха Игоря Коломойского преступником.

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