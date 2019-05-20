В Госдуме допустили скорую выдачу в Приднестровье российских паспортов

Москва, , 05:40 — REGNUM Решение о выдаче жителям Приднестровья российских паспортов будет принято правительством РФ в ближайшее время. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Ярошук («Единая Россия») в эфире приднестровского телеканала ТСВ.

Парламентарий отметил, что в правительстве РФ многие хорошо понимают проблематику непризнанных республик, включая Донбасс и Приднестровье, а также знают проблемы российских граждан в этих регионах. Необходимые законы в России скорректировали, опираясь на предложения приднестровских граждан.

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Ярошук напомнил о политическом решении Москвы выдавать паспорта жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Вероятно, такое же решение быдет принято в отношении Приднестровья.

«Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — сказал Ярошук, обращаясь к жителям республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Приднестровья Вадим Красносельский передал в МИД РФ новые предложения по стратегическому взаимодействию Москвы и Тирасполя.

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