Что отдаст РФ Украине вместо Крыма, в Польше запрещают песни: Радио REGNUM

Москва, 20 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- В России ещё раз ответили Украине по Крыму;
- В Египте прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом;
- В Польше за «большевизм» запретили песню «Тёмная ночь»;
- Первое место в конкурсе «Евровидение» занял представитель Нидерландов;
- Оборона Шиеса: митинг в Архангельске собрал более 2 тысяч человек.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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