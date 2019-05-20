Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Не грози США! Трамп предрек конец Ирану

Политика

Ранее американский лидер отправил в Персидский залив авианосную группу

Не грози США! Трамп предрек конец Ирану
Mohsen Zare
Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Вашингтон, 20 мая 2019, 04:58 — REGNUM  Попытка побороться с Соединенными Штатами обернется для Ирана «официальным концом». Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Никогда не угрожай США снова», — обратился Трамп к руководству Исламской Республики.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1130207891049332736

Такой комментарий Трампа звучит на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, связанного с выходом США из соглашения по иранской ядерной программе и введением против Тегерана новых санкций. Напомним, что американский лидер распорядился отправить в Персидский залив авианосную группу, чем обеспокоил мировое сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Трамп выразил надежду, что вооруженного противостояния с Ираном не будет. Иранский аятолла Али Хаменеи заявил, что США не решатся на открытые военные действия.

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Противостояние Ирана и США
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