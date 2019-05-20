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Жену Саакашвили не выбрали мэром Зугдиди

Политика

У Руловс — 42% голосов

Тбилиси, 20 мая 2019, 03:44 — REGNUM  Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс проигрывает выборы мэра Зугдиди кандидату Геге Шенгелии. Об этом заявил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в Тбилиси.

Ссылаясь на предварительные данные ЦИК, Кобахидзе назвал уверенным победителем первого тура голосования Шенгелию, кандидата от правящей партии «Грузинская мечта». За него проголосовали 54% избирателей.

На сайте ЦИК указано, что у Руловс — 42% голосов. Жена Саакашвили баллотировалась от оппозиционной «Силы в единстве».

Город Зугдиди с населением около 43 тыс. человек является административным центром края Самегрело-Верхняя Сванетия на западе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Грузии состоялись внеочередные выборы мэров муниципалитетов Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатура и Зугдиди. В ряде мажоритарных избирательных округов прошли промежуточные выборы в сакребуло — местные представительные органы власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы мэров ряда городов и депутатов сакаребуло начались в Грузии

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Местные выборы в Грузии
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