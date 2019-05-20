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Google приостановила сотрудничество с Huawei

Политика

Китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению

Вашингтон, 20 мая 2019, 02:40 — REGNUM  Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Прекращение бизнес-контактов с Google обернется для Huawei потерей доступа к технологиям и программному обеспечению, исключая продукты с открытым доступом. Так, китайская компания останется без обновлений мобильной операционной системы Android, приложений Google play и электронной почты Gmail.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая, в соответствии с указом президента Дональда Трампа, в США введено чрезвычайное положение для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. Позднее американский минторг внес Huawei и связанные с ней компании в черный список.

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