Порошенко уволил главу своей администрации

Киев, , 21:54 — REGNUM На Украине отправлен в отставку глава администрации президента страны Игорь Райнин. Такое решение принял действующий глава государства Пётр Порошенко, подписавший соответствующий указ.

«Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы администрации президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в тексте документа, обнародованного на сайте главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 7 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.

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