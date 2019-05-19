Порошенко уволил главу своей администрации

Киев, 19 мая 2019, 21:54 — REGNUM На Украине отправлен в отставку глава администрации президента страны Игорь Райнин. Такое решение принял действующий глава государства Пётр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
«Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы администрации президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в тексте документа, обнародованного на сайте главы государства.
Как передавало ИА REGNUM, 7 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко отправил в отставку командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.
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