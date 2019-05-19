Курилы как зеркало несообразностей

Сергей Пономарев, , 21:31 — REGNUM

Внешняя политика России на японском направлении — это странная смесь остатков романтических заблуждений Хрущёва, пытавшегося посулами оторвать Японию от США, податливости и пораженчества Горбачева, упрямства Ельцина в желании превзойти Горбачева и глухоты нынешних властей, игнорирующих долговременные интересы национальной безопасности, пренебрегающих мнением общественности и экспертного сообщества.

Судите сами. Сейчас усиленно пропагандируется идея заключения некоего «мирного договора» с Японией и, одновременно, умалчивается, что мир с Японией юридически заключен в 1956 году, а фактически еще в победном 1945 — ом.

Договор — дело двустороннее. Нашей стране якобы нужен мир. А что нужно Японии? Ее власти прямо говорят, что цена вопроса — Курильские острова. Итак, Японии — Курилы, а нам дырка от бублика, коли мир давно есть? Но кому-то на нашей стороне причитается и сам индивидуальный бублик! Отсюда проистекает недоверие к власти, уверенность в наличии у неё тайных мотивов, укрепляемая введенным на переговорах режимом секретности.

Кстати, о секретности. Первый президент России в обращении к россиянам 16 ноября 1991 года писал:

«Дорогие соотечественники! Получив ваше обращение, в котором выражена обеспокоенность судьбами южнокурильских островов, считаю своим долгом разъяснить позицию руководства Российской Федерации… Как первый в истории демократически избранный Президент России, заверяю вас в том, что российская общественность будет своевременно и полностью информироваться о намерениях и планах нашего правительства».

Вместо строительства помпезных «ельцин-центров» лучше бы следовали наши нынешние переговорщики этим словам. Следование хорошим заветам — лучший памятник.

Общественность, депутатский корпус Государственной Думы (смотри Рекомендации парламентских слушаний от 18 марта 2002 г.) и эксперты говорят, что обещание передать Японии Малую Курильскую гряду утратило свою силу, а МИД с администрацией Президента вместо публичного заявления о незыблемости российских границ на Дальнем Востоке изображают информационную девственность.

Недостаточно сказать: «Курилы — наши!» Это общественность, включая курильчан и сахалинцев, и так знает. Но что-то пересыхает в горле у президента, его министра иностранных дел, их пресс-рупоров — Пескова и Захаровой, когда следует сказать: «Курилы наши — НАВСЕГДА!». А ждем ведь именно этих слов и следующего им нормативного оформления.

Здесь потаённо-искривленная внешняя политика напрямую влияет на деформацию политики внутренней. В угоду японской стороне администрация президента и российское правительство всячески препятствуют возвращению в число дней воинской славы Дня победы над Японией. Умолчание о Победе — форма фальсификации истории, о недопустимости чего 9 мая с.г. высказался В.Путин. Правда, на фоне задрапированного Мавзолея…

Долгое время российская сторона, буквально тянет японцев на южные Курилы для так называемой «совместной хозяйственной деятельности». Какая совместная деятельность, если Япония держит жителей трёх Курильских районов в условиях экономической и гуманитарной блокады, разбавляемой сиропом безвизовых обменов?

Допустим, вы курильский предприниматель или сахалинец, имеющий бизнес на Курилах. Вы вознамерились заниматься совместной деятельностью с японским партнером. Хотите поехать на Хоккайдо, подписать соглашение. Приходите в Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске, а вам вместо визы ставят штамп с запретом посещать Японию! Что это за совместная деятельность без возможности въехать в страну партнера?

И вы думаете, что родное Министерство иностранных дел России вас защищает? Ни разу не слышал о том, чтобы была заявлена по этому поводу нота японской стороне или это стало предметом российско-японских переговоров.

Если задача заманивания (если не затаскивания!) японского бизнеса на Курилы по политическим мотивам видится в создании для японских предпринимателей специального заповедника, то это задача эксклюзива, преференций, экстерриториальности, но не полноправной совместной деятельности. Неужели наша прозападная элита, неоднократно побитая за попытки на чужих правилах понравиться Европе, решила дополнить свое «низкопоклонство перед Западом» ползаньем на брюхе перед Востоком? Гнусное и бесперспективное занятие.

Разве не эффективнее для Курил и не более достойно для страны, победившей в мировой войне, не унижаясь и не одалживаясь, добиваться свободы передвижения для курильских предпринимателей, которые сами найдут себе партнеров в Японии?

Зато наши переговорщики хвалятся развитием института «безвизовых обменов», договоренность о которых достигнута осенью 1991 года при «позднем» Горбачеве. Уродливое в своем неравноправии зрелище!

Каждый гражданин Японии получил право без виз приехать на российские Курилы. Некоторые из жителей Курильских островов могут в организованном японцами порядке поехать группой с определенным японской стороной маршрутом и программой в Японию. 4−5 делегаций за летний сезон на Хоккайдо, одна в другой район Японии. В качестве бонуса курильчане освобождаются от оплаты проезда, проживания и питания за границей. Проезд из Южно-Курильска производится на специально построенном японском судне «Этопирика». Платит за всё правительство Японии.

Отвечают за поездки, сопровождают группы, готовят выступающих с японской стороны на встречах с населением, проводят закрытые опросы каждой российской группы организации, деятельность которых направлена на возвращение Японии Курильских островов. Это Ассоциация по вопросам северных территорий (Токио) и Хоккайдская комиссия по развитию связей с четырьмя северными островами (Саппоро). Проще, говоря, это иностранные организации, занимающиеся нашими Курилами.

Деньги они получают из японского бюджета, а руководителя Ассоциации назначает премьер-министр Японии. Естественно, что без всякой самодеятельности они решают правительственные задачи по реализации территориальных претензий.

За 26 лет (1992−2017) безвизовых обменов между гражданами Японии и жителями трех Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан) в Японии смогли побывать 10 305 российских граждан.

На Кунашире, Итурупе и островах Малой Курильской гряды, включая острова Шикотан, Танфильева, Полонского, Зеленый, Анучина и Юрий, с 1992 по 2017 годы побывал 23 651 японский гражданин.

Формальными руководителями групп, посещающих Курилы, значатся престарелые японцы, родившиеся на островах. Их осталось очень мало. Поэтому в составе делегаций министры, депутаты парламента Японии и префектуральных собраний, государственные и муниципальные служащие, работающие на направлении территориальных претензий и проходящие стажировку непосредственно на объекте атаки, пропагандисты и спецпропагандисты, журналисты. Задачи у них смешанные. Демонстрация флага, т. е. обозначение своего непрерывного присутствия на Курилах, показ нашей стороне своей уверенности (самоуверенности), политическая разведка, зондаж, снятие социологических срезов, тренировка своего личного состава, опредмечивание служебных разработок, ситуативные игры, эмоциональное сплочение всех задействованных лиц и иные аналогичные задачи. Среди этого скопища заинтересованных людей есть разные точки зрения на методы достижения своих целей. Внешне преобладают сторонники «мягкой силы», долговременных стратегий, эмоционально-психологических штурмов, обволакивания лестью и подарками наших лидеров. Но есть и сторонники силового захвата Малой Курильской гряды. Об этом во время первой в 2019 году поездки японской безвизовой группы на Кунашир в мае с.г. проболтался парламентарий Маруяма. Говорят, что ему долго аплодировали в Генеральном штабе Вооруженных сил Японии, которых по конституции этой страны якобы не существует.

Почему не видят всего этого наши «кремлёвские мечтатели»?

Нашим национальным интересам соответствовало бы закрытие этих тренировочных полигонов психологической войны, прекращение нынешнего формата безвизовых обменов, замена их нормальным, цивилизованным и современным, равноправным безвизовым обменом жителей приграничных регионов. И ставить этот вопрос следует остро, предложив японской стороне прекратить действие договоренностей 1991 года уже со следующего 2020 года и заменить безвизовым обменом жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо. Гуманитарная, экономическая потребность в этом имеется. Это и есть подлинная совместная деятельность в интересах России и Японии, а не нынешнее потакание интервенционистским планам японской политической элиты.

Скорейшим, изящно простым, символическим, но понятным свидетельством необходимого поворота в прояпонской современной российской внешней политике была бы поддержка внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта об объявлении 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией.

Тогда все с облечением и скажем вместе: «Курилы — наши! Навсегда!»