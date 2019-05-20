Демография ставит крест на Украине, возвышая Азербайджан и Узбекистан

Юрий Солозобов, Марат Шибутов, , 00:51 — REGNUM

Продолжаем цикл статей, посвященных анализу постсоветского пространства. Эта работа будет посвящена такому важному индикатору как численность населения. Общая численность населения — это один из интегральных показателей развития государства.

К примеру, большое и растущее население можно интерпретировать следующим образом:

во-первых, это человеческий ресурс, где можно взять разного рода рабочую силу, найти любого специалиста на любые задачи, пусть даже самые редкие или просто мобилизовать множество солдат на войну,

Во-вторых, это самодостаточный рынок, который привлекателен для любого инвестора, поскольку много людей будут постоянно покупать товары для себя и посещать те предприятия, которые обслуживают население.

в-третьих, это серьезные проблемы с инфраструктурой: рабочими местами, землей, водой, жильем, социалкой. Постоянно растущее население надо пристраивать, о новых поколениях надо заботиться.

в-четвертых, это острая конкуренция между людьми, корпорациями и ведомствами. Если тебя не устраивает этот конкретный человек, на его место найдется много претендентов, можешь выбирать нужные кадры из большого числа специалистов.

Соответственно, с малым и сокращающимся населением все обстоит ровно наоборот. Да и сами люди, сразу начинают относиться друг к другу совсем по-другому. В итоге, количество населения в стране и динамика его изменения со временем — это крайне важный индикатор качества жизни и госуправления. Кроме того, в общественных науках мало точных цифр. Пожалуй, статистика по населению страны — единственное, что безоговорочно известно.

Для анализа были взяты статистические данные по 15 странам бывшего СССР с 1990 года по 2018 год. Как видно на диаграмме, у них очень разные сценарии изменения численности населения. Надо сразу сказать, что в целом в СССР была позитивная динамика численности населения — во всех республиках оно росло, хотя, конечно, темпы были совсем разные.

По динамике населения в сравнении с 1990 годом можно четко выделить 3 группы стран:

Страны с бурным ростом населения (больше 110% от уровня 1990 года) — Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан

Страны с относительно стабильным населением (90−110% от уровня 1990 года — Казахстан, Россия, Белоруссия

Страны с убывающим населением (меньше 90% от уровня 1990 года — Армения, Эстония, Украина, Молдавия, Литва, Латвия)

Численные данные по динамике населения приведены в нижеследующей таблицы. Надо отметить, что убыль в четверть или почти треть населения (Литва, Латвия и Грузия) — фактически ставит крест на будущем страны. Демографический коллапс будет только убыстряться — дело в том, что при падении численности ниже определенного предела отдельные населенные пункты просто станут нежизнеспособны. И даже патриотически настроенные граждане, которые хотели бы остаться на своей родине, вынуждены будут уехать, потому что просто нет средств на поддержание нормальной социальной инфраструктуры и для ведения бизнеса.

Динамика численности населения постсоветских стран

Страна 1990 год, тысяч человек 2018 год, тысяч человек Разница, тысяч человек Разница, % Россия 147 665 146 900 -765 -1 Украина 51 557 42 217 -9 340 -8 Узбекистан 20 322 32 653 12 331 +61 Казахстан 16 690 18 157 1 467 +9 Белоруссия 10 189 9 492 -697 -7 Азербайджан 7 132 9 898 2 766 +39 Грузия 5 424 3 730 -1 695 -31 Таджикистан 5 248 8 931 3 683 +70 Киргизия 4 367 6 257 1 890 +43 Молдавия 4 359 3 548 -812 -19 Литва 3 694 2 809 -885 -24 Туркмения 3 622 5 850 2 228 +62 Армения 3 515 2 973 -542 -15 Латвия 2 668 1 934 -734 -27 Эстония 1 571 1 329 -242 -15

Огромное значение в демографии постсоветских стран сыграло их расположение по отношению к двум полюсам притяжения миграции — Европейскому союзу и России. Отметим сразу, что намного меньший исход направлен в Россию чем в ЕС.

Заметно также, что если буферная страна ориентирована только на один полюс миграции, то там падение население не такое большое. Но если страна ориентирована сразу на два миграционных полюса, то исход населения там намного больше. По сути, любую страну Великого Лимитрофа разрывает на части, а оставшееся население постепенно деградирует до социального шлака.

Совокупное население Европейского союза составляет 513 млн человек — это больше населения России практически в 4 раза. И в ЕС и в России воспроизводство населения крайне низкое, поэтому востребован постоянный приток мигрантов, желательно молодых, образованных и талантливых. Значит, постсоветские страны, расположенные между Россией и Европейским союзом, как прибалтийские страны-члены ЕС обречены на быструю депопуляцию в ближайшие 20 лет. Некоторым исключением выглядит Белоруссия, которая за счет участия с Союзном государстве и ЕАЭС пока не вошла в орбиту Евросоюза.

Тут уместна аналогия с многочисленными спутниками и астероидами, которые попали в поле притяжения крупных планет и которых тянет в разные стороны, пока они окончательно не попадут на чью-то орбиту. Полоса депопуляции будет тянуться по всему Великому Лимитрофу — от Грузии, затем туда войдут Молдавия, Украина, а закончится процесс Литвой, Латвией и Эстонией.

Возникнет новая внешнеэкономическая реальность, когда региональное сотрудничество естественным образом будет снижаться, просто потому что странам — соседям будет не с кем торговать. Особенно сильные проблемы появятся у прибалтийских стран. Они начнутся после того, как после 2020 года станут снижаться дотации ЕС в государственные бюджеты стран Балтии, что конечно повлечет за собой сокращение социальной сферы и рост налогов.

Как писал еще в 2016 году Юрий Солозобов:

«Очевидно, что продолжение порочных практик «Восточного партнерства» способно окончательно обратить буферные страны между РФ и ЕС в геополитическую щебенку. На восточных границах Европы будет продолжать искрить. Усиление натовского контингента на Востоке способно повысить только риск случайного конфликта в Европе, но никак не стратегическую безопасность. Вымирающие страны Великого Лимитрофа вполне способны стать первыми мишенями в ходе ограниченной ядерной войны: военным стратегам их не жалко принести в жертву.

В итоге, в ближайшую пятилетку в приграничной полосе между Европейским и Евразийским союзами может возникнуть целая цепочка «государств-призраков». Идет самораскручивающийся процесс: чем больше жителей глобальной Периферии уезжает в цивилизационный Центр, тем хуже оставшимся. Усилиями местных властей остановить этот процесс невозможно — разница в зарплатах и в качестве жизни между соседними странами сегодня отличается в разы.

Возникают резонные вопросы. Что же делать с образующейся «черной дырой» на границе ЕС и ЕАЭС? Как обеспечивать стабильность на обезлюдевших просторах Великого Лимитрофа, где скоро окончательно рухнет социальная система? Организовывать заповедники и заказники, как надеются страны Балтии? Добровольно отдать национальные территории под военные полигоны и театры военных действий, как думают за них стратеги НАТО? Использовать свои страны в качестве резерваций для беженцев, как предлагают нынешние молдавские чиновники?

Трудные вопросы, на которые пока нет ответа»

Не только депопуляция, но и прирост населения создает новую географическую и геоэкономическую реальность. К примеру, Азербайджан скоро перегонит по населению Белоруссию, а его самого уже догоняет Таджикистан. Это означает, что демографический центр постсоветского пространства неуклонно смещается на восток.

Отдельным эпохальным событием для бывшего СССР стал тот факт, что Россия объявила упрощенный прием в гражданство граждан Украины, а Украина приняла закон об исключительном статусе украинского языка. Эти взаимные ходы имеют важное значение не только для самой Украины, но и для всего постсоветского пространства в целом.

Сейчас в России проживает 1,5 миллиона граждан Украины, дополнительно в ДНР и ЛНР живет 4,5 миллиона человек. Если это население получит паспорта граждан РФ, то Украина лишается сразу 6 миллионов населения. Ее население упадет до 36 миллионов и станет меньше соседней Польши (38 млн). Одновременно резко увеличится эмиграция из Украины и это еще даст дополнительный отток в пару миллионов человек на ближайшие годы.

Уже сегодня население Украины постоянно уменьшается вследствие влияния безвизового въезда в ЕС. Это создает большую украинскую диаспору вне страны, которая всеми силами будет стараться получить гражданство стран ЕС, где они находятся, а также двигаться дальше — в Великобританию, США и Канаду.

Все описанное выше имеет значение не только для депопулирующей Украины, но и для растущего Узбекистана. А чем тут идет речь?

По статистике в 1991 году в Узбекистан было 20 млн человек, на Украине — 51 млн человек. Сейчас по их статистике в Узбекистане 32,6 млн человек (эксперты говорят про 34 миллиона), на Украине 42 млн человек (сколько на самом деле неизвестно). Но скоро все поменяется кардинально.

По сути, через 2−5 лет Узбекистан сравняется или превзойдет по численности населения Украину — это будет переломное событие на постсоветском пространстве. Прежде всего, это грядет изменение инвестиционной и торговой позиции Узбекистана, особенно в секторе товаров народного потребления. Если учитывать реализуемый с помощью России проект АЭС и устюртские нефтегазовые месторождения, то Узбекистан будет более перспективной страной для внешних инвесторов, чем та же Украина, чье развитие целиком будет поглощено военными расходами и внутренними политическими проблемами.

6 xusenru Ташкент

Вполне возможно, что тогда Россия перенесет свои приоритеты с Украины и сделает ставку на Азербайджан и Узбекистан. Ведь вместе эти две страны будут составлять рынок в 45−48 миллионов человек, что очень перспективно для инвесторов. И эта переориентация будет иметь решающий характер для России, особенно в условиях, когда в центральных регионах России происходит резкое снижение количества населения. Уже в 2018 году стало заметно, что потенциал замещающей миграции не покрывает депопуляцию России.

Понятно, что Европейский союз может обойтись без бывших постсоветских государств, потому что он имеет большой и самодостаточный рынок. Кроме того, у ЕС достаточно других рынков сбыта. Однако самой России рынки постсоветских стран будут крайне необходимы еще долгие десятилетия. Однако переориентация с Украины, которая долгие годы «днепропетровского» периода истории России была светом в окошке, на Азербайджан и Узбекистан вызывает страх у российской элиты — поскольку по своей ментальности и этническому составу она далека от этих стран.

Демография ясно говорит, что у нас больше нет постсоветских стран как государств «общей судьбы». Постсоветский транзит окончен — есть несколько групп стран, принадлежащих к несхожим мирам. Их судьбы уже навсегда разошлись по разным направлениям, и этот непреложный факт надо понять и всем нам принять.

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