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Президент Эстонии не поддержала возвращение РФ права голоса в ПАСЕ

Политика

«Я верю в диалог с Россией»

Президент Эстонии не поддержала возвращение РФ права голоса в ПАСЕ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Керсти Кальюлайд и Владимир Путин

Таллин, 19 мая 2019, 20:40 — REGNUM  Власти Эстонии выступают против восстановления права голоса Российской Федерации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом, как передает Postimees, сообщила 19 мая президент Эстонии Керсти Кальюлайд на конференции имени Леннарта Мери в Таллинне.

«Я верю в диалог с Россией, — сказала президент Эстонии. — Однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, что она (Москва) нарушила международное право и свои обещания».

Напомним, в 2014 году РФ была лишена права голоса в ПАСЕ и права участвовать в работе руководящих органов ассамблеи, после того как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась гражданская война после госпереворота в Киеве.

17 мая 2019 г. пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ сообщила, что главы МИД РФ и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас достигли договоренности о том, что Москва должна остаться в ПАСЕ.

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