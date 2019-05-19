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Греф рассказал об успешном отстранении олигархов от власти в России

Политика

Предприниматели должны заниматься своим делом

Москва, 19 мая 2019, 18:27 — REGNUM  Большая «хирургическая работа» по отстранению олигархов от власти была проделана в Российской Федерации с 2000-х годов. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

"Был период (в России), когда олигархи были значительно сильнее правительства», — отметил Греф.

Глава Сбербанка добавил, что команда Владимира Путина, занявшего пост президента РФ, проделала большую «хирургическую работу» по отстранению олигархов от управленческих структур.

Греф добавил, что жить в стране, где командуют олигархи, желания у него нет. По его словам, предприниматели должны заниматься своим делом, а государство — своим.

Как передавало ИА REGNUM, с 28 ноября 2007 года Герман Греф возглавляет Сбербанк.

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