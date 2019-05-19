Воскресенье, 19 Мая 2019 года
16:22:41 МСК

Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

Политика

Причины увольнения Николая Кулебы не сообщаются

Киев, 19 мая 2019, 16:22 — REGNUM  На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.

«Освободить Кулебу Н.Н. с должности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка», — говорится в документе, обнародованном на сайте главы государства.

Причины увольнения чиновника не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая глава Украины Петр Порошенко освободил от занимаемой должности заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.

Читайте также: Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

А также: Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить