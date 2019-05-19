В Кургане матери детей-диабетиков вышли на митинг против нехватки инсулина

Курган, , 17:18 — REGNUM В Кургане 19 мая состоялся митинг против дефицита инсулина в регионе. Ранее протест анонсировали матери детей-диабетиков. На мероприятии присутствовали порядка 50 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Напомним, матери детей-диабетиков Кургана ранее заявили СМИ о дефиците инсулина. Якобы им приходится за собственный счёт закупать препарат, который обязаны выдавать бесплатно. Месячный курс для ребёнка-диабетика стоит 10 тысяч рублей, а это большинству семей с больными детьми не по карману.

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За проверку информации взялась прокуратура. Начальник управления лицензирования и организации медицинской помощи департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских заявила, что обращений на нехватку препарата от родителей в ведомство не поступало.

Тем не менее глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина встретилась с матерями детей-диабетиков и признала наличие проблемы.

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Как выяснилось, необходимый месячный запас инсулина у детей есть, но задерживается обслуживание рецептов на следующий период. Департамент здравоохранения в ходе собственной проверки обнаружил, что в Курганской детской поликлинике неоперативно обновлялись данные реестра диабетиков и объёмов препаратов для них. Появились расхождения в объёме фактически отпускаемых лекарств и расчётных объемах, указанных в системе.

«От имени департамента здравоохранения я приношу извинения родителям, которые оказались в такой ситуации и вынуждены были находиться в тревожном состоянии из-за задержки в обслуживании рецептов», — принесла извинения перед родителями детей-диабетиков Лариса Кокорина.

И отметила, что сейчас на складах АО «Курганфармация» имеются достаточные объемы инсулина. Но в связи с тем, что в течение года число больных диабетом растёт, увеличиваются дозы, необходимые пациентам, департамент осуществит дополнительную закупку препаратов.

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По информации ИА «Красная весна» Лариса Кокорина намеревалась выступить на митинге и объяснить, почему сегодня 181 рецепт на инсулин отсрочен, но ей преградил путь лидер курганских коммунистов Яков Сидоров с криками: «Вы признаете, что Вы нарушили закон? Почему Вы его нарушили, и кто ответил за это нарушение? … Кокорина, алё!».

Отметим, что, по данным местных СМИ, Яков Сидоров собирается принять участие в выборах губернатора Курганской области. Напомним. выборы намечены на 8 сентября 2019 года.