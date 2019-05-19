Досрочные выборы в Раду состоятся 14 июля — СМИ

Киев, , 16:04 — REGNUM Досрочные выборы в Верховную раду Украины в случае её роспуска могут состоятся 14 июля. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает агентство «Украинские национальные новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, первое, что сделает Зеленский, вступив 20 мая в должность, это распустит Верховную раду. Затем будет объявлена дата новых выборов — 14 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в период предвыборной кампании Зеленский обещал, что в случае своей победы обязательно распустит Раду.

Выиграв выборы, Зеленский подтвердил свое намерение, однако действующий президент Пётр Порошенко решил не дать избранному президенту сделать это и пытался всячески оттянуть дату инаугурации, так как только после вступления в должность Зеленский мог бы издать указ о роспуске Рады. Критической датой является 27 мая — после этого дня роспуск Рады уже невозможен, так как очередные выборы в украинский парламент должны пройти 27 октября.

Однако послы стран «Большой семерки» встретились с Порошенко и дали ему понять, что пора передавать власть Зеленскому и не интриговать. В итоге дата инаугурации назначена на 20 мая.

При этом сразу после назначения даты произошел формальный развал правящей коалиции в Раде. которая лояльна Порошенко. Вопрос о роспуске снова подвис.