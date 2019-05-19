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Кремль надеется, что встреча Путина и Трампа состоится — Песков

Политика

Формат встречи пока не определён

Москва, 19 мая 2019, 15:36 — REGNUM  Российские власти надеются, что полноформатная встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится. Об этом сегодня, 19 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепередаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия — 1».

«Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча «на ногах», совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов», — рассказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская сторона запросила у Кремля встречу на высшем уровне. Приезжавший в Сочи государственный секретарь США Майк Помпео обсуждал детали этой встречи.

На данный момент было условлено, что какая-то встреча Путина и Трампа состоится на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке. Точный формат встречи определяется.

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Российско-американские отношения
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