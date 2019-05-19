Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Киев, , 15:26 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину. Об этом Портнов написал сегодня, 19 мая, на своей странице в социальной сети Facebook.

На своей странице Портнов опубликовал фотографию себя из киевского аэропорта Борисполь.

«Здравствуй, дорогая Украина. Все только начинается», — подписал фотографию Портнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года против Портнова было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в том, что в 2010 году, используя служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права в КНУ имени Шевченко и завладел средствами университета.

В январе 2015 года Портнов был объявлен в розыск.

Сам Портнов утверждает, что все это время он проживал в Вене.

Однако в октябре 2015 года Портнов выиграл дело в суде Евросоюза и добился снятия санкций. После этого Печерский районный суд обязал следствие прекратить дело против Портнова.

Стоит отметить, что по данным украинских СМИ, Портнов активно сотрудничал с командой избранного президента Владимира Зеленского и консультировал его предвыборный штаб по вопросу роспуска Верховной рады.