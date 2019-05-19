Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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Компания SpaceX Илоана Маска подала в суд на правительство США

Политика

Детали иска не разглашаются

Вашингтон, 19 мая 2019, 13:48 — REGNUM  Американская частная космическая корпорация SpaceX подала иск к федеральному правительству США в связи с борьбой за государственные контракты по запуску спутников национальной обороны. Об этом сегодня, 19 мая, пишет центральная американская газета The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Какой-либо детальной информации по иску нет. В SpaceX объяснили, что хотят сохранить конфиденциальность иска по той причине, что он содержит конфиденциальную и служебную информацию, не подходящую для обнародования.

Будет ли иск оставлен в засекреченном состоянии в итоге решит суд.

Из-за того, что иск конфиденциальный, нет ясности в том, какую именно программу государственных закупок компания хочет обжаловать.

Тем не менее WP выяснила, что иск от SpaceX был подан тогда, когда ВВС США начали подготовку к заключению двух крупных контрактов на запуск космических спутников. Стоимость этих запусков оценивается в несколько миллиардов долларов.

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Экономика и бизнес в США
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