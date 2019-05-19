La Vanguardia: Норвегия пытается быть посредником между Гуайдо и Мадуро

Каракас, , 12:39 — REGNUM Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный временно исполняющим обязанности президента более чем 50 странами, подтвердил вчера, 16 мая, что отправил нескольких своих представителей в Норвегию, чтобы рассмотреть условия возможных переговоров с правительством Николаса Мадуро. При этом он подчеркнул, что это должно привести к отставке действующего лидера страны, сообщает испанское издание La Vanguardia.

«Да, есть посланные в Норвегию, я повторяю это сейчас. Я также устал уже говорить, что мы не собираемся участвовать в фальшивых переговорах, которые не преследуют три цели: прекращение узурпации, создание переходного правительства и проведение свободных выборов», — сказал Гуайдо на профсоюзном мероприятии.

При этом он не уточнил, на чем основаны нынешние контакты с правительством Мадуро и кто именно отправился в Норвегию.

Согласно сведениям общественного телевидения Норвегии (NRK), которое цитирует источники, приближенные к участникам переговоров, контакты начались на Кубе, а также было проведено несколько встреч в засекреченном месте в Осло при посредничестве норвежского министерства иностранных дел, отказавшегося давать комментарии.

ООН объявило в четверг, 16 мая, г о своей полной поддержке потенциальных переговоров между представителями венесуэльского правительства и оппозиции в Норвегии и выразило надежду, что таким образом удастся прийти к разрешению кризисной ситуации в латиноамериканской стране. «Мы хорошо осведомлены о том, что там происходит, и горячо поддерживаем этот процесс», — заверил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, когда его попросили прокомментировать появившуюся информацию.

В правительственную делегацию Венесуэлы входят министр связи Хорхе Родригес и глава штата Миранда Гектор Родригес. От оппозиции, по сведениям NRK, были посланы второй вице-председатель Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес, бывший депутат Джерард Блайд и бывший министр Фернандо Мартинес Моттола.

Хуан Гуайдо отдельно подчеркнул после встречи с профсоюзами, что сейчас «не идет переговоров никакого рода», а был лишь дан ответ на призыв Норвегии, которая месяцами пытается быть посредником. По мнению лидера парламента, затея скандинавской страны «окупится в процессе» поиска выхода из кризиса. «Это еще одна инициатива государства, которое хочет сотрудничать», — заявил Гуайдо.

Когда его спросили, какую роль играет Куба в нынешних событиях, оппозиционер сказал, что Гавана умеет только мешать и бессистемно вторгаться на венесуэльскую территорию. Гуайдо также признал, что нет такой «магической формулы», которая позволила бы быстро найти выход из тупика, и отметил, что не «влюблен» ни в один из конкретных механизмов посредничества.