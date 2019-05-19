Меркель призналась в личных и политических разногласиях с Макроном

Париж, , 12:36 — REGNUM «Возможно, впервые со времен подписания Елисейского договора 22 января 1963 года, когда был заложен ушедший франко-германский «стержень», Берлин (Ангела Меркель) и Париж (Эммануэль Макрон) признали наличие существенных разногласий в вопросах своих двухсторонних отношений и своего места в истории политического конструирования Европы», — пишет испанское издание ABC.

Канцлер Германии сообщила, что имеют место личные «столкновения» с президентом Франции. Оба политика знакомы с разницей своих подходов ко многим ключевым темам. Можно сказать, что Ангела Меркель первый раз открыто обозначила свои личные разногласия с Макроном.

Европейская избирательная кампания усугубила напряжение, истоки которого лежат очень глубоко. Берлин (и Меркель) уже очень давно ждут «жеста» Парижа перед лицом Организации Объединенных Наций: что Франция откажется от своего привилегированного положения постоянного члена Совета безопасности, уступив это место Евросоюзу. Французы такой запрос считают чем-то немыслимым.

Париж (и Макрон), со своей стороны, ждет от Берлина одобрения программы «перезапуска» ЕС, презентованной в Сорбонне в сентябре 2017 года. Германия Меркель и ее преемников пока игнорирует проект, цель которого президент Франции обозначил как «возрождение» Европы.

Перед лицом Брексита Макрон оказался в одиночестве на сменявших друг друга европейских советах, в то время как немецкий канцлер исполняла обязанности посредника, отстаивая позиции, не всегда совместимые с «твердостью», заявленной французской дипломатией.

Ответ Эммануэля Макрона на кризис под брендом «желтых жилетов» тоже обнажил существенные различия. Французский президент пошел на уступки в бюджете, увеличив траты с 20 до 25 млрд евро. Эта деталь сильно беспокоит немецких стратегов, озабоченных стабильностью в «зоне евро». Франция повела себя очень свободно, воплотив в жизнь ту бюджетную политику, которую сочла нужной. «Извечная прусская бережливость, свойственная всем немецким правительствам, столкнулась с традиционным «средиземноморским» легкомыслием правительств французских — как когда-то в прошлом», — поясняет ABC.

В момент чрезвычайной ситуации возникновения по всей Восточной Европе «антилиберальных» режимов Макрон показал себя как самый стойкий, если не единственный защитник столпов ЕС, в то время как Европейская народная партия (PPE) заняла куда более «гибкую» позицию. Либералы (Макрон) и консерваторы (Меркель) — соперники на грядущих европейских выборах.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемница Меркель в партии CDU (Христиано-демократический союз), добавила новый фронт разногласий, попросив о переносе заседаний Европейского парламента из Страсбурга в Брюссель. Для Франции это вопрос столь же символический, сколь и взрывоопасный.