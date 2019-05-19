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Пушков советует Зеленскому не слушать Саакашвили

Политика

Саакашвили советует Зеленскому не идти на двусторонние переговоры с Москвой и заняться «зачисткой» Порошенко

Москва, 19 мая 2019, 11:56 — REGNUM  Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал совет бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, касающийся отношений с Москвой. Об этом Пушков написал сегодня, 19 мая. на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили посоветовал Зеленскому забыть о каких-либо двусторонних переговоров с Москвой, так как российская сторона, по словам экс-президента Грузии» — недоговороспособна.

При этом Саакашвили также посоветовал Зеленскому уделить все свое внимание борьбе с действующим президентом Порошенко, так как через несколько месяцев тот собирается «взять реванш».

Пушков одного считает, что Зеленскому совершенно не стоит прислушиваться к совету Саакашвили, так как этот человек был изгнан из своей страны и там на него заведены уголовные дела.

«Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошёл в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот ещё советчик», — написал Пушков.

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Совет Федерации РФ
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