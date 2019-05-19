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Курт Волкер получил орден Ярослава Мудрого по указу Петра Порошенко

Политика

Орден Ярослава Мудрого вручается властями Украины иностранным гражданам за заслуги перед государством

Киев, 19 мая 2019, 11:29 — REGNUM  Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил специального представителя государственного департамента США по Украине Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого — высшей государственной наградой для иностранных граждан. Соответствующий указ опубликован сегодня, 19 мая, на официальном сайте президента Украины.

«За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера», — сказано в указе Порошенко о награждении Волкера орденом Ярослава Мудрого.

Напомним, что орден князя Ярослава Мудрого был учреждён на Украине в 1995 году. Обычно им награждают за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, а также развития науки, образования и экономики, и других областей.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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