Курт Волкер получил орден Ярослава Мудрого по указу Петра Порошенко

Киев, , 11:29 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил специального представителя государственного департамента США по Украине Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого — высшей государственной наградой для иностранных граждан. Соответствующий указ опубликован сегодня, 19 мая, на официальном сайте президента Украины.

«За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера», — сказано в указе Порошенко о награждении Волкера орденом Ярослава Мудрого.

Напомним, что орден князя Ярослава Мудрого был учреждён на Украине в 1995 году. Обычно им награждают за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, а также развития науки, образования и экономики, и других областей.