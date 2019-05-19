«600 дней Глеба Никитина» — как развивается Нижегородская область

Нижний Новгород, , 09:16 — REGNUM В сентябре 2017 года указом президента России временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» был назначен выпускник Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Глеб Никитин, до этого занимавший должность первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации.

В конце 2017 года Глеб Никитин инициировал разработку Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Проект Стратегии был передан главе Нижегородской области 3 мая 2018 года. В разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп.

30 августа 2018 года Глебу Никитину была передана итоговая версия документа. Для подготовки Стратегии было проведено 39 территориальных сессий, в которых приняли участие жители всех городов и районов области. Также проект Стратегии развития прошел профессиональную экспертизу в ходе сессий отраслевого типа. Всего состоялось 15 отраслевых стратегических сессий. 500 тысяч жителей региона внесли более 5000 предложений и около 3000 инициатив в драфт документа. Около 1000 из них нашли отражение в итоговом тексте, который был вынесен на всенародное обсуждение.

9 сентября 2018 года в единый день голосования проголосовать за проект Стратегии развития региона смог каждый житель Нижегородской области. 94% участников выборов поддержали проект Стратегии развития.

21 декабря 2018 года правительство Нижегородской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона. Проект Стратегии был согласован федеральными органами власти.

25 декабря 2018 на Нижегородской ярмарке Глеб Никитин представил общественности утвержденную Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области, которая станет основополагающим документом региона на ближайшие 17 лет. Документ содержит флагманские проекты, затрагивающие все сферы жизни: «Забота о благополучии каждого»; «Благоприятные условия для жизни и семьи»; «Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан»; «Лучшие условия для компаний»; «Внутренняя эффективность компаний в экономике»; «Развитие рынков сбыта»; «Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике»; «Эффективная работа правительства»; «Комфортно жить везде».

25 апреля 2018 года в Москве Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, получившими назначения на должности временно исполняющих обязанности губернаторов ряда субъектов Российской Федерации. Во встрече принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона доложил Президенту о запуске в регионе новой кадровой программы и планах по созданию в регионе центра по повышению производительности труда.

14 мая 2018 года в Нижнем Новгороде Глеб Никитин представил работу региональной программы по открытому отбору высокоэффективных управленцев «Команда Правительства». Как было заявлено, с помощью этого проекта будут отбираться кандидаты на ведущие должности в государственные и муниципальные органы власти, а также формироваться кадровый резерв

«В целом, на мой взгляд, ситуация в Нижегородской области, и деятельность Глеба Никитина по на посту губернатора заслуживают позитивной оценки, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, — В частности, в 2018 году Нижний Новгород был признан лучшим городом в России по качеству жизни. Там измерялась инфраструктура, и качество городской среды — целый комплекс показателей. Также из достижений губернатора можно отметить, то как прошел Нижегородский этап чемпионата мира по футболу — абсолютно спокойно и достойно. И это тоже дало области серьезный толчок для развития».

«Глеб Никитин — губернатор прогрессивный, он внедряет новые инновационные практики, и не забывает о прямой коммуникации граждан и власти, в области проектируется запуск портала «Добродел» на котором граждане могут пожаловаться на любую проблему или изложить свое мнение по любому вопросу. И, конечно, ему удалось хорошо простроить отношения с федеральным центром — за 600 дней в области побывали практически все профильные министры, что было очень полезно для региона», — подчеркнула Анна Федорова.