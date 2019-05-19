Путин направил привествие V форуму выпускников МГИМО

Москва, , 09:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников V Международного форума выпускников Московского государственного института международных отношений и выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на высоком уровне. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 19 мая, на сайте Кремля.

Российский лидер выразил убеждение, что форум внесет важный вклад в упрочение гуманитарного сотрудничества.

Путин напомнил, что в этом году МГИМО исполняется 75 лет. За прошедшие годы вуз приобрел всемирную известность и вырастил целую плеяду талантливых дипломатов, журналистов, ученых, предпринимателей, общественных деятелей и даже политиков. Все они своими достижениями прославили МГИМО.

Напомним, что нынешний форум выпускников МГИМО проходит в Ташкенте с 17 по 19 мая.

«Отрадно, что накануне столь значимой, юбилейной даты выпускники из разных стран собрались здесь — в гостеприимном Ташкенте, где недавно открылся первый зарубежный филиал МГИМО, чтобы в атмосфере дружбы и сплочённости обменяться взглядами на актуальные вопросы международной повестки, обсудить дальнейшие перспективы развития университета», — сказано в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Президент России также поблагодарил президент Узбекистана Шавката Мирзиёева и всех узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке форума.