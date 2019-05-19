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Выборы мэров ряда городов и депутатов сакаребуло начались в Грузии

Политика

Проголосовать смогут 410 тыс. человек

Выборы мэров ряда городов и депутатов сакаребуло начались в Грузии
Congress of local and regional authorities
Выборы в Грузии

Тбилиси, 19 мая 2019, 07:38 — REGNUM  Выборы мэров пяти городов и членов городских советов начались сегодня, 19 мая, в Грузии.

Проходят внеочередные выборы мэров муниципалитетов Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатура и Зугдиди. Также в местных мажоритарных избирательных округах Сагареджо, Ахмета, Адигени, Ткибули, Зестафони, Чиатура, Озургети и Цхалтубо начались промежуточные выборы в сакребуло — местные представительные органы власти.

Известно, что в Зугдиди против кандидата от правящей партии баллотируется жена бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили.

Также в Тбилиси в мтацминдском мажоритарном округе №1начались промежуточные выборы в парламент Грузии. Ранее по этому округу была выбрана, а Саломе Зурабишвили, но теперь она стала президентом Грузии.

Всего в стране открылись 410 избирательных участков. Проголосовать на выборах смогут 402 тысячи избирателей или более 11% от общего населения страны.

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Местные выборы в Грузии
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