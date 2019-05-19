Эрдоган допустил совместный в Россией выпуск С-500

Анкара, , 05:35 — REGNUM Совместное производство зенитно-ракетных комплексов С-500 может последовать за поставкой Анкаре российских ЗРК С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, передает турецкий телеканал NTV.

Турецкий лидер назвал завершенной сделку с Москвой по С-400. Он напомнил, что поставки комплексов должны, согласно договору, начаться в июле или даже ранее.

Российская сторона предложила очень хорошие условия, добавил Эрдоган и заявил, что после сделки речь пойдет о комплексах С-500, включая их совместный выпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ЗРК С-400, закупаемые у России, будут полностью находиться под контролем Анкары и не будут интегрированы в систему НАТО.

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