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Саудовский король созвал арабских лидеров на экстренный саммит

Политика

Мероприятие должно пройти в Мекке 30 июня

Эр-Рияд, 19 мая 2019, 05:00 — REGNUM  Экстренный саммит с участием лидеров арабских стран намерен провести в Мекке король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.

Саудовский король, отмечает источник, призвал на встречу руководителей стран Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива. Мероприятие должно пройти 30 июня. В этот день уже запланирована встреча с участием глав государств и правительств Организации исламского сотрудничества.

Призыв короля прозвучал на фоне диверсии против нефтяных танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения йеменских хуситов на нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали трубопровод «Восток-Запад» при помощи заминированных беспилотников, что привело к пожару. Саудовская сторона заявила о причастности к диверсии Ирана, однако в иранском МИД опровергли подобные обвинения.

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Конфликт Саудовской Аравии и Ирана
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